Tod von Iraker in Innsbruck: Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Innsbruck – Die mumifizierte Leiche in einer Wohnung in der Sebastian-Scheel-Straße 25 beschäftigt jetzt auch die Innsbrucker Kriminalpolizei. Wie Ermittlungsleiter Ernst Kranebitter bestätigt, wurde der Tote am Montag an der Innsbrucker Gerichtsmedizin obduziert: „Wir gehen von einem natürlichen Tod aus, auch wenn die genaue Ursache nicht festgestellt werden konnte“, sagt Kranebitter: „Für ein Fremdverschulden gibt es keine Hinweise.“

Trotz des schlechten Zustands der Leiche konnten die Beamten die Identität mittlerweile eindeutig klären: „Wie ohnehin schon vermutet, handelt es sich beim Toten um den Mieter der Wohnung, einen 61-Jährigen aus dem Irak“, sagt Kranebitter. Wann der Mann genau starb, bleibt hingegen offen. Der Inhalt seines Briefkastens lässt darauf schließen, dass der Iraker seit mindestens sechs Monaten tot ist. Nachbarin Silvia Egger ist sich hingegen sicher, den Iraker schon seit etwa einem Jahr nicht mehr gesehen und gehört zu haben – die TT berichtete. Sie war es auch, die den Hausmeister und damit die Innsbrucker Immobilien Gesellschaft (IIG) auf die vermeintliche Abgängigkeit des 61-Jährigen aufmerksam machte. Da die Nachforschungen der Polizei über den Verbleib des Vermissten ergebnislos blieben, rückte am Freitagmorgen die Berufsfeuerwehr an und öffnete die Tür der Garconniere. In der Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf die Leiche.

Dass keiner der weit über 100 Hausbewohner Verwesungsgeruch bemerkte, ist ungewöhnlich: „Bei bestimmten Temperaturen und Luftverhältnissen kann es vorkommen, dass Leichen mumifiziert werden. Dann riecht es kaum“, erläutert Kranebitter.

Dennoch scheint abgesehen von der Nachbarin kein Mieter den Iraker vermisst zu haben. Verwandte hatte der 61-Jährige in Tirol offenbar keine. IIG-Chef Franz Danler verweist auf die „Hallo Nachbar“-Aktionen, mit denen der Zusammenhalt der Hausgemeinschaften verbessert werden soll. (tom)