Brandstiftung in Kufsteiner Tiefgarage: 39-Jähriger vor Gericht

Innsbruck – Ein 39-Jähriger muss sich heute wegen Brandstiftung vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll am 3. Juni in einer Tiefgarage einer Wohnanlage in Kufstein einen Pkw und vier daneben gelagerte Autoreifen in Brand gesetzt haben. Das Feuer griff dann auf sechs weitere Autos über. Rund 90 Personen mussten aus insgesamt drei Wohnblöcken der Anlage evakuiert werden.

Der 39-Jährige gab laut Staatsanwaltschaft an, er habe einfach eine Wut auf den Autobesitzer gehabt. Dass sich das Feuer auf weitere Fahrzeuge ausweitet, habe er nicht beabsichtigt.

Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft. Ihm werden neben der Brandstiftung noch mehrere Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt. Im Fall eines Schuldspruches droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren. Ein Urteil wird noch am Vormittag erwartet. (TT.com)