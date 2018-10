Kufsteiner Brandstifter zu zwei Jahren Haft verurteilt

Innsbruck – Zu zwei Jahren Haft – davon 16 Monate bedingt – wurde am Donnerstag ein 39-jähriger Brandstifter am Innsbrucker Landesgericht verurteilt. Der Angeklagte hatte am 3. Juni in einer Tiefgarage einer Wohnanlage in Kufstein einen Pkw und vier daneben gelagerte Autoreifen in Brand gesetzt. Das Feuer griff dann auf sechs weitere Autos über. Rund 90 Personen mussten aus insgesamt drei Wohnblöcken der Anlage evakuiert werden.

Neben der Haftstrafe wurden den Geschädigten Schadenersatz-Forderungen in der Höhe von 40.000 Euro zugesprochen, wobei der Unterländer mit weiteren Forderungen von weit über 100.000 Euro zu rechnen hat.

Grund für das relativ milde Urteil waren die Unbescholtenheit und das volle Geständnis des Täters, zumal er zum Tatzeitpunkt aufgrund eines Alkohol- und Medikamentencocktails als nur eingeschränkt zurechnungsfähig galt. Richter Josef Geisler wählte zudem eine umsichtige Strafe, um dem Brandstifter auch die Gelegenheit zu geben, den Schaden an seinen Opfern wiedergutzumachen.

Der 39-Jährige gab in seinem Geständnis laut Staatsanwaltschaft an, er habe einfach eine Wut auf den Autobesitzer gehabt. Dass sich das Feuer auf weitere Fahrzeuge ausweitet, habe er nicht beabsichtigt. (TT.com)