22-Jähriger legte Brand in Wilten und bedrohte Mitbewohner

Innsbruck – Am Samstagmorgen ist in Innsbruck die Polizei alarmiert worden, weil vir einem Haus in Wilten ein Feuer ausgebrochen war. Offenbar hatte jemand Holzscheite mit Papier angezündet, die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Die Ermittlungen führten die Polizei zu einer Wohnung in diesem Haus. Niemand öffnete, weshalb die Polizei die Tür gewaltsam öffnete. In der Wohnung trafen die Beamten einen 22-jährigen Tiroler an. Im Hosenbund trug er versteckt eine Gaspistole. Auch sonst bot sich den Beamten ein ungwöhnliches Bild.

So war auf dem Balkon ein verkohltes Moped abgestellt. Offenbar hatte der Verdächtige das Fahrzeug am Mittwoch mit Benzin übergossen und abgefackelt. Im Schlafzimmer und im Keller fand die Polizei zwei Kleinanlagen zur Aufzucht von Cannabis sowie 15 Cannabissstauden und andere Suchtmittel. Außerdem ein Luftdruckgewehr – und die besagte Gaspistole.

Als ob dem nicht genug wäre, fanden die Beamten auch heraus, dass der 22-Jährige seit einer Woche einen Mitbewohner mit dem Umbringen bedroht hatte.

Der Tiroler wurde festgenommen, außerdem wurde ein Waffenverbot verhängt. Der Mann wird wegen zahlreicher Delikte angezeigt: Versuchte Brandstiftung, gefährliche Drohung sowie nach dem Suchtmittel- und Verbotsgesetz. (TT.com)