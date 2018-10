Gülle im Murmeltierbau: Tiroler Ehepaar vor Gericht

Gerlos – Im Mai soll ein Landwirt auf einer Almwiese in Gerlos mittels Güllewagen und Schlauch so lange Gülle in einen Murmeltierbau geleitet haben, bis die Gülle aus dem vollgepumpten Bau wieder herausspritzte. Beobachtet und auf Video gebannt wurde die Tat von einem Naturliebhaber. Eine Anzeige folgte. Am Montag müssen sich der Landwirt und seine Frau, die den Güllewagen lenkte, vor Gericht verantworten.

Das Paar bekannte sich zu Beginn der Verhandlung nicht schuldig. Sie hätten die Gülle nicht absichtlich eingeleitet. Murmeltierbauten seien aber für Kühe gefährlich.

Der Fall hätte bereits am 23. August am Landesgericht verhandelt werden sollen, wurde jedoch verschoben. Den beiden Angeklagten wird Eingriff in fremdes Jagdrecht in der Schonzeit sowie versuchte Tierquälerei vorgeworfen. Auf Wilderei stehen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe, die versuchte Tierquälerei wird mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet. Bei bisher Unbescholtenen liegen Strafen weit darunter. Das Urteil wird zu Mittag erwartet (ad, TT.com, fell)