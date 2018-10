Falsch geparktes Auto: Burgenländer zückte Messer

Eisenstadt – Ein 32-jähriger Burgenländer hat am Nationalfeiertag im Streit um ein falsch geparktes Auto ein Messer gezückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) versucht haben, auf einen 18-Jährigen einzustechen, weil dieser sein Fahrzeug falsch geparkt hatte. Ein 37-Jähriger konnte die Tat verhindern, so die Exekutive.

Nachdem der 32-Jährige aus dem Bezirk Mattersburg in seinen Wagen gestiegen war, um eigentlich das Gelände zu verlassen, fuhr er mehrmals rasant auf den 18-Jährigen aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und dessen Vater zu. Die beiden blieben unverletzt, für den 32-Jährigen klickten allerdings die Handschellen. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. (APA)