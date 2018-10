Erpressung nach Stadelbrand in Kranebitten: „Luzifer“ verurteilt

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Nicht erst seit dem Frühjahr haben sich dunkle Wolken über dem Leben einer Innsbruckerin zusammengebraut. So litt die 36-Jährige seit ihrer Frühpensionierung unter ständiger Geldnot. Im April stapelten sich dann wieder Rechnungen auf dem Tisch der Frau. Es folgte ein Spaziergang aus und in Verzweiflung. Bei einem Stadelgebäude in Kranebitten rauchte die Innsbruckerin dann eine Zigarette, die sie später zusammen mit Taschentüchern und Zigarettenpapier unter einen Holzpfosten des Stadels schob. Obwohl die Frau später vor Polizei und Gericht angab, sie habe wahrgenommen, dass das gelegte Feuer gleich wieder erloschen sei, stand der Geräte-Stadel eine Stunde später in Vollbrand. Schaden: 906.000 Euro.

Was danach kam, stellte den Brand noch in den Schatten. So hatte die 36-Jährige offenbar geglaubt, aus der Brandstiftung weiteres Kapital schlagen zu können. Bekennerschreiben und die Drohung mit weiteren Brandlegungen langten darauf unter verschiedenen E-Mail-Adressen bei der Landespolizeidirektion ein. „Luzifer“ schien dabei als Verfasser auf und forderte 10.000 Euro zur Vermeidung weiterer Brände: „Ich habe euch gewarnt. Jetzt wird es erst einmal brennen, dass ihr seht, dass ich es ernst meine! Anonimous-Führer of the world – Luzifer.“

Dumm nur, dass eine der E-Mail-Adressen die gestern am Landesgericht wegen Brandstiftung und versuchter schwerer Erpressung Angeklagte für die Polizei als Versenderin auswies. Schnell brach dann das Einsatzkommando Cobra die Wohnungstüre der 36-Jährigen auf. Diese empfing die Beamten mit einer (Softair-)Pistole in der Hand und musste überwältigt werden. Im Raum eine Tasche voll mit Brandutensilien.

Vor Richterin Heide Maria Paul konnte die nunmehr in stationärer, psychiatrischer Behandlung befindliche Frau wenigstens mit Geständnis und eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit punkten. „Nur mit Schadenwiedergutmachung können wir nicht dienen“, entschuldigte sich Verteidigerin Annamaria Lechthaler.

Bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren ergingen dreieinhalb Jahre Haft.