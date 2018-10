Nickelsdorf – Ein 53-jähriger Autofahrer ist am Montagvormittag auf der Ostautobahn A4 bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) mit 123 km/h durch eine 60er-Zone in Fahrtrichtung Ungarn gerast.

Der Lenker gab an, dass er die Geschwindigkeitsbeschränkung übersehen habe und in Eile gewesen sei, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland in einer Aussendung mit. Der Mann aus Tirol wurde angezeigt. (APA)