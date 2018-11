Radfahrer in Erpfendorf von Auto erfasst: Lenker beging Fahrerflucht

Erpfendorf – Ein Radfahrer wurde Mittwochnacht von einem unbekannten Autofahrer in Erpfendorf von hinten erfasst und zu Boden gestoßen. Der Autofahrer beging Fahrerflucht.

Das Opfer war gegen 21.34 Uhr von Kirchdorf in Richtung Erpfendorf unterwegs. Der 44-jährige in Tirol wohnhafte Deutsche hatte eine vorschriftsmäßige Beleuchtung an seinem Fahrrad installiert, wie die Polizei berichtet. Plötzlich wurde er von einem Auto erfasst und aufs Straßenbankett geschleudert.

Schwer verletzt blieb der 44-Jährige liegen, der Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Rettung lieferte den Radfahrer schließlich ins Bezirkskrankenhaus St. Johann ein, wo der Deutsche stationär aufgenommen werden musste. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (TT.com)