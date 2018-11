Langkampfen – Großen Schaden richteten Unbekannte zwischen Dienstag und Donnerstag am Bahnhof in Langkampfen an, als sie versuchten, einen Fahrkartenautomaten aufzubrechen.

Laut Polizei verwendeten sie dabei vermutlich einen Winkelschneider, waren aber nicht erfolgreich. Sie flüchteten ohne Beute und unerkannt. Die Polizei Kufstein bittet unter Tel. 059133/7210 um Hinweise. (TT.com)