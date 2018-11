Streit unter Fernfahrern eskalierte in Wörgl: 44-Jähriger schwer verletzt

Wörgl – Auf einem Firmenparkplatz in Wörgl kam es am Samstagabend zu einem heftigen Streit zwischen drei Fernfahrern, der in einer Schlägerei eskalierte. Dabei schlugen und traten gegen 22.20 Uhr zwei bislang unbekannte Täter auf einen 44-jährigen Ukrainer ein. Ein 29-jähriger Ukrainer, der dem Opfer zur Hilfe eilen wollte, wurde ebenfalls attackiert. Er konnte sich mit leichten Verletzungen in eine Tankstelle retten.

Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen, er wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Täter flüchteten, eine Fahndung verlief bisher negativ. (TT.com)