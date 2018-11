Kokain in Waschmaschinen: Drogenfund im Wert von 25 Mio. Euro

Guatemala-Stadt/Bogota – Sicherheitskräfte in Guatemala und Kolumbien haben am Wochenende bei zwei verschiedenen Einsätzen insgesamt 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Am Flughafen von Bogota entdeckten Spürhunde am Sonntag eine in Waschmaschinen versteckte Ladung von 500 Kilogramm Kokain, die auf die kolumbianische Insel San Andres verfrachtet werden sollte.

Von der kolumbianischen Insel hätte das Rauschgift nach Polizeiangaben mit Schnellbooten in die USA geschmuggelt werden sollen. Zwei weitere Tonnen Kokain aus Kolumbien wurden von der guatemaltekischen Marine an Bord eines Tauchboots in der Karibik abgefangen, wie die Zeitung Prensa Libre am Sonntag berichtete. Drei Kolumbianer seien festgenommen worden.

Diese Drogenladung hätte demnach ebenfalls in den USA vermarktet werden sollen. Die Behörden schätzten den Marktwert des im Tauchboot entdeckten Kokains auf umgerechnet 25 Millionen Euro.

Stattliche Menge, lange nicht rekordverdächtig

Im vergangenen Jahr hatten guatemaltekische Sicherheitskräfte insgesamt 13,7 Tonnen Kokain beschlagnahmt, die von Südamerika in die USA geschmuggelt werden sollten. Das US-Außenministerium schätzt, dass über guatemaltekisches Gebiet im selben Jahr 1400 Tonnen Kokain, also mehr als das Hundertfache, erfolgreich in die USA geschmuggelt wurden.

Bei dem Fund handelt es sich um eine stolze Menge, allerdings gab es auch schon Einsätze, bei denen die Polizisten deutlich mehr Ware sicherstellten. Zum Vergleich: Vor rund einem Jahr wurden in Kolumbien insgesamt 12 Tonnen Kokain in vier Fincas entdeckt. Es handelte sich um den größten Fund der Geschichte. Der Wert wurde damals auf 360 Millionen US-Dollar geschätzt. (dpa, TT.com)