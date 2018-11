Vandale beschädigte in Innsbruck vier Autos und ein Motorrad

Innsbruck – Die Polizei in Innsbruck bittet nach mehreren Sachbeschädigungen an Autos um Hinweise: In der Nacht auf Mittwoch beschädigte ein derzeit unbekannter Täter in der Peter-Mayr-Straße und in der Zollerstraße bei insgesamt vier Fahrzeugen die Außenspiegel und warf außerdem ein Motorrad um, wodurch dieses beschädigt wurde. Die Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Dienststelle Innere Stadt unter Tel. 059133/7584. (TT.com)