Letztes Update am Do, 08.11.2018 10:23

Schüsse in Bar in Kalifornien: Mehrere Opfer befürchtet

Medienberichten eröffnete mindestens ein Mann in Nacht auf Donnerstag das Feuer in einem Lokal in Thousand Oaks. Ob sich noch Personen in dem Gebäude befanden und wo der Schütze sich aufhielt, war vorerst nicht bekannt.