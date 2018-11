Tiroler Polizei warnt vor gefälschten E-Mails von Vorgesetzten

Innsbruck – Die Polizei warnt aufgrund aktueller Fälle erneut vor Internet-Betrügern, die Mitarbeiter von Firmen mit fingierten E-Mails von vermeintlichen Vorgesetzten zur Überweisung größerer Geldbeträge auf ausländische Konten veranlassen.

Der Tiroler Exekutive wurden zwei Fälle gemeldet. Mitarbeiter von Autohäusern wurden mit gefälschten E-Mails zu Überweisungen von jeweils sechsstelligen Eurobeträgen auf Konten in Polen und Deutschland aufgefordert. In beiden Fällen haben die Täter mit gefälschten E-Mails, in denen sie sich als Geschäftsführer der betreffenden Firma ausgaben, Kontakt zu den Mitarbeitern aufgenommen. Unter verschiedenen Vorwänden wurde die sofortige Überweisung gefordert. Diese wurden laut Polizei in beiden Fällen durchgeführt.

Die Exekutive rät zu erhöhter Vorsicht, zur Überprüfung der Absenderadresse und Rückfrage bei Vorgesetzten. (TT.com)