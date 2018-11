Unbekannter wollte 13-Jährigen in Kufstein in sein Auto ziehen

Kufstein – Schrecksekunden für einen 13-jährigen Schüler am Oberen Stadtplatz in Kufstein: Der Bub wollte am Mittwoch gegen 14 Uhr mit zehn bis 15 weiteren Personen in einen Stadtbus einsteigen. Während er wartete und dabei auf sein Handy schaute, legte plötzlich ein Unbekannter die Hand auf seine Schulter, zog ihn nach hinten und forderte ihn auf, in sein Auto zu steigen.

Da der 13-Jährige den Mann ignorierte, packte ihn dieser am Handgelenk und forderte ihn erneut auf, in sein Auto einzusteigen. Der Teenager schlug die Hand des Mannes weg und stieg schnell in den Bus ein. Ein Freund des Buben, der bereits im Bus saß, beobachtete den Vorfall. Demnach hatte der Mann sein Auto direkt neben der Bushaltestelle geparkt. Er wird wie folgt beschrieben:

Zeugen dringend gesucht

Männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und dunklen Jeans, er hatte schwarze kurze Haare, auffallend hellblaue Augen, eine helle Hautfarbe, keinen Bart und sprach mit ausländischem Akzent. Unterwegs war er mit einem Volkswagen. Vermutlich handelte es sich um einen schwarzen VW Touran, Näheres dazu ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich dringend zu melden. Vor allem Buspassagiere, die im fraglichen Zeitpunkt am Oberen Stadtplatz waren, könnten etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel. 059133/7210 entgegengenommen. (TT.com)