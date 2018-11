Blitzeinbruch bei Juwelier in der Innsbrucker Innenstadt

Innsbruck – Das Auto als Tatwaffe benützten so genannte Rammbock-Einbrecher in der Nacht auf Montag bei einem Einbruch in der Innsbrucker Altstadt. Die Kriminellen rammten gegen 4 Uhr Früh den Eingangsbereich eines noblen Juweliers im Höblinghaus mit dem Auto. „Das Fahrzeug wurde zuvor in der Reichenau gestohlen“, erklärt der stellvertretende Leiter des Tiroler Landeskriminalamts, Christoph Hundertpfund, gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

Das Fahrzeug ließen die Unbekannten beim Innsbrucker Dom zurück. - LIEBL Daniel | zeitungsfoto.at

Binnen kürzester Zeit rafften die Einbrecher dann die wertvollen Schmuckstücke – überwiegend teure Uhren – zusammen, die sie in den Vitrinen fanden und machten sich aus dem Staub. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, sie dürfte aber beträchtlich ausfallen.

Wie Hundertpfund berichtet, wurde während des Einbruchs eine Nebelmaschine ausgelöst, auch der Alarm des Juweliergschäfts ging sofort los. „Wir haben noch keine Zeugenhinweise, offenbar hat niemand etwas wahrgenommen“, schildert der LKA-Chefermittler. So konnten die Täter bis zum Eintreffen der Polizei unerkannt fliehen. Das Auto, das die Einbrecher als Rammbock verwendet hatten, wurde von den Ermittlern Stunden später vor dem Innsbrucker Dom entdeckt.

Der Schaden dürfte enorm sein. - LIEBL Daniel | zeitungsfoto.at

Derzeit werden Spuren im Geschäft und im Fahrzeug ausgewertet. Die Videoaufzeichnung aus dem Juweliergeschäft deutet darauf hin, dass es sich um drei Täter gehandelt haben könnte. (TT.com)