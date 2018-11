Mindestens neun Kinder bei Schulbrand in Uganda getötet

Kampala – Beim Brand einer Schule und angrenzender Schlafräume sind in Uganda mindestens neun Schüler ums Leben gekommen. Das Feuer im Bezirk Rakai im Süden des ostafrikanischen Landes sei in der Nacht zum Montag gelegt worden, sagte ein Polizeisprecher weiter. Als Brandstifter verdächtigt würden ehemalige Schüler, die kürzlich von der Schule verwiesen worden seien. Die Ermittlungen liefen noch. Der örtliche Radiosender CBS gab die Zahl der Toten mit 20 an. (dpa)