Rätselhafte Explosion in Wattens entpuppte sich als Böllerei

Wattens – Ein ungewöhnliches Explosionsgeräusch schreckte am Montag gegen 22.20 Uhr die Bewohner in der Robert-Frey Straße und im Voldererweg in Wattens auf. Laut der zuständigen Polizei hat die Explosion ein „Mordsaufsehen“ erzeugt – der Knall war sogar bis nach Fritzens zu hören: Ein Mann alarmierte schließlich telefonisch die Polizei. Was folgte, war ein Großeinsatz an Rettungskräften, denn die Behörden nahmen die Anzeige sehr ernst.

Nach Ermittlungen vor Ort konnte die Polizei das Rätsel dann schnell lösen. Aufgrund von Zeugenaussagen forschten sie einen 15- und einen 25-Jährigen aus, die zugaben, dass sie einen Feuerwerkskörper angezündet hatten. Danach hatten sie sich aus dem Staub gemacht.

Laut Polizei Wattens gaben die beiden an, einen sogenannten Piratenkracher verwendet zu haben. Die zuständigen Polizisten halten diese Aussage nicht für sehr glaubwürdig: Dafür sei das Explosionsgeräusch viel zu laut gewesen. Außerdem seien am „Tatort“ keinerlei Spuren zurückgeblieben. Das würde darauf hindeuten, dass ein Böller aus Karton oder Papier verwendet worden sein dürfte. Das wiederum ist ein Verstoß gegen das Pyrotechnikgesetz: Die Zündung solcher Pyrotechnika ist im Ortsgebiet verboten. Laut Polizei müssen sich die beiden jetzt auf eine Anzeige einstellen. (TT.com)