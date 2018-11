Prozess gegen „El Chapo“ gestartet, in Mexiko Verehrung des Drogenbosses

New York – Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ist am Dienstag in New York der Prozess gegen den mexikanischen Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman gestartet. Zum Auftakt verzögerten sich jedoch die Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, weil ein Mitglied der Jury aus zunächst unbekannter Ursache ausgetauscht werden musste, wie US-Medien berichteten.

Bei strömendem Regen hatten sich schon am frühen Morgen Dutzende Journalisten und Schaulustige vor dem Gericht angestellt, um einen Platz im Prozesssaal zu bekommen. Die US-Justiz wirft dem wegen seiner Körpergröße von etwas mehr als 1,60 Meter „El Chapo“ (Der Kurze) genannten Guzman unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und das Führen einer kriminellen Organisation – des mexikanischen Drogenkartells Sinaloa – vor. Er soll tonnenweise Kokain und Heroin in die USA geschmuggelt und damit Milliarden verdient haben. Zudem soll er für bis zu 3000 Morde verantwortlich sein.

Bis zu einem Urteil kann es nach Einschätzung von Richter Brian Cogan noch mehrere Monate dauern. Bei einer Verurteilung droht Guzman eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe ist nach einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen.

Bei strömenden Regen hatten sich Dutzende Journalisten und Schaulustige vor dem Gericht versammelt. - AFP

Verehrung und Angst in Mexico

Für viele Menschen in seiner mexikanischen Heimat ist „El Chapo“ indes noch immer ein Idol und auf den Straßen von Sinaloas Hauptstadt Culiacan weiter allgegenwärtig.

An jeder Ecke werden hier Guzman-Figuren mit Gewehr oder Baseball-Kappen mit der Zahl 701 verkauft – Guzmans ehemaliger Rang auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt, mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde Dollar. Und noch immer gibt es in Mexiko eine begeisterte Fangemeinde für die Filme und TV-Serien, die von Guzmans Leben inspiriert wurden.

Aufgewachsen in der Stadt Badiraguato, begann Guzman im Alter von 15 Jahren mit dem Anbau von Cannabis und Opiummohn. Er wurde vom mächtigen Guadalajara-Kartell rekrutiert und baute dann mit skrupelloser Effizienz sein eigenes Multi-Milliarden-Dollar-Imperium auf. Zwei tollkühne Ausbrüche aus dem Gefängnis steigerten seinen Ruhm im Nordwesten Mexikos weiter.

Guzmans erneute Gefangennahme nach seinem zweiten Ausbruch hatte einen Hauch von Hollywood-Glamour, als ihm die mexikanischen Behörden durch ein Interview mit dem Schauspieler Sean Penn auf die Spur kamen. „El Chapo war ein Medienstar“, sagt der Soziologe Tomas Guevara von der Universität von Sinaloa. „Er hatte eine theatralische Ader, und das rückte ihn noch mehr ins Rampenlicht.“

Sinaloa-Kartell bleibt riesiges Geschäft

Zwar ist Guzman hinter Gittern, doch das Sinaloa-Kartell bleibt ein riesiges Geschäft, das nun von seiner rechten Hand Ismael „El Mayo“ Zambada geführt wird. „Die Gefangennahme und Auslieferung von Guzman waren weitgehend symbolisch“, betont Mike Vigil, Ex-Abteilungsleiter bei der US-Drogenbehörde DEA. Sehr diskret und ohne einen einzigen Tag im Gefängnis sei es Zambada gelungen, die Auflösung des Kartells zu verhindern. „Er ist sicher schlauer als El Chapo.“

Aus Sinaloa kamen auch die berüchtigten Drogenbarone der 80er-Jahre, Ernesto Fonseca und Rafael Caro Quintero. Rund um die Rauschgiftkartelle entstand in der Region eine Narco-Kultur mit Balladen über die Drogenhändler und spezieller Country-Mode, die mit protzigen Klunkern aufgepeppt wird.

Diese Kultur zeigt sich auch auf dem Friedhof Jardines del Humaya, wo verstorbene Gangster in luxuriösen Gräbern mit kugelsicherem Glas und Klimaanlagen zur letzten Ruhe gebettet werden. Auch eine Kapelle für Jesus Malverde voller Dollarscheine, Gebete und Dankesschreiben gibt es hier - den Schutzheiligen der Drogenhändler, der angeblich Anfang des 20. Jahrhunderts von den Reichen stahl, um die Armen zu beschenken.

Für den Kult rund um die Drogenbarone gibt es eine Erklärung: „Die ursprüngliche Idee der Narcos war es, Straßen zu bauen, Stromleitungen zu verlegen, Geld für den Bau der Kirche zu geben - so gewannen sie die Herzen der Leute“, erklärt Guevara. „Sie erledigten das, was der Staat hätte machen sollen.“

Gleichzeitig hinterließen sie ein blutiges Erbe: In gut zehn Jahren wurden in Mexikos brutalem Drogenkrieg mehr als 200.000 Menschen ermordet, weitere 37.000 gelten als vermisst – wie der Sohn von Maria Isabel Cruz, ein Polizist aus Culiacan, der 2017 verschwand. Cruz leitet heute eine Gruppe von etwa 100 Frauen mit ähnlichem Schicksal, die nach Massengräbern suchen, in denen die Killer der Kartelle ihre Opfer begraben. „Hier in Sinaloa schweigen alle“, sagt sie. „Niemand wagt es, seine Stimme zu erheben, wie ich es getan habe.“ (APA/AFP)