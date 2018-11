Nach Anrainerbeschwerde: Innsbrucker Bauverfahren im Visier

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Nach einer aktuellen Entscheidung des Tiroler Landesverwaltungsgerichts könnte so manches noch anhängige Bauprojekt eine Verzögerung erfahren. Grund: Das Gericht verlangt nach erfolgreicher Klage eines Anrainers wegen Überschreitung des Bauplatzes eines Wohnbauprojekts nun das Vorliegen eines Bebauungsplans.

Was war geschehen? Einem Bauträger wurde im Westen von Innsbruck eine Baubewilligung für ein Mehrparteienwohnhaus erteilt, obwohl für den Bauplatz kein Bebauungsplan vorliegt. Ein solcher ist laut Gesetz aber zwingende Voraussetzung für die Erteilung einer Baubewilligung.

Die Baubehörde hatte eine Ausnahmeregel angewandt, die in Innsbruck oft zum Einsatz kommt, weil die Stadt nur für wenige Grundstücke Bebauungspläne erlässt.

Grund: Das so genannte Auflegungsverfahren für Bebauungspläne ist technisch aufwändig und kostet Zeit, nicht zuletzt, weil jeder Bürger der Stadt eine Stellungnahme dazu abgeben kann. Einfacher ist die Anwendung der Ausnahmebestimmung, die nur die Einholung eines raumordnungsfachlichen Amtsgutachtens verlangt. Das war in Innsbruck seit Jahren Usus und wurde bislang auch in den Instanzen so akzeptiert. Nun aber ist das Tiroler Landesverwaltungsgericht von seiner langjährigen, großzügigen Rechtsprechung abgewichen.

Rechtsanwalt Martin Moser vertritt den Anrainer: „Das Gericht hob die Baubewilligung nun auf und verwies den behobenen Bescheid wieder an den Stadtmagistrat zurück. Der Fall liegt nun wieder bei der Behörde, die zwischenzeitlich einen Baustopp verhängt hatte.“

Für Anwalt Moser ist die ergangene Gerichtsentscheidung neue Rechtsprechung: „Alle derzeitigen Baustellen müssten auf Rechtskonformität überprüft werden. Da wird die Stadt wohl nun auch für einige schon bewilligte Projekte Bebauungspläne erlassen müssen. Und bei konkreten Nachbareinwendungen, dass dem Bauvorhaben ja ein Bebauungsplan fehle, steht die bisherige Ausnahmebestimmung künftig nicht mehr zur Verfügung“, so Baurechtler RA Moser.

Die Stadt hat indes blitzschnell reagiert. Ein neuer Bescheid sieht nun eben fünf statt sieben Wohnungen vor. Unverständlich für RA Moser, da das Gesamtprojekt mit über 1000 m² jedenfalls eines Bebauungsplans bedürfe. Moser: „Auch dieser Bescheid kann natürlich nicht halten!“