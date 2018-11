Straftaten in ganz Österreich: 29-Jähriger in Hall verhaftet

Hall – Betrug, Urkundenunterdrückung, Diebstähle, Sachbeschädigungen und ein Einbruch: Die Liste der Vorwürfe gegen einen 29-Jährigen ist lang. Der Österreicher soll zwischen 31. Oktober und 14. November mindestens elf Straftaten im gesamten Bundesgebiet begangen haben. Der Schaden liegt bei den derzeit bekannten Fällen laut Polizei bei einigen Tausend Euro.

Am späten Mittwochabend wurde der Verdächtige in Hall festgenommen. Er wurde noch in der Nacht in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)