Freispruch im Vergewaltigungsprozess: „Sie trug einen Tanga“

Von Tamara Stocker

Dublin — Er soll sie in einer Gasse gewürgt, über einen Weg gezerrt und vergewaltigt haben. Vor Gericht beteuert der 27-Jährige seine Unschuld: „Wir hatten einfach Sex." Und dann führt seine Verteidigerin die Unterwäsche des Opfers als Beweismittel an, präsentiert das Stückchen Stoff im Gerichtssaal.

In ihrem Plädoyer appelliert Elizabeth O'Connell dann an die Laienrichter, eben auch die Kleidung des 17 Jahre alten mutmaßlichen Opfers zu berücksichtigen. Denn diese beweise, dass die Jugendliche offen für sexuellen Kontakt gewesen sei: „Sie müssen sich ansehen, wie sie angezogen war. Sie hat einen String-Tanga mit einer Vorderseite aus Spitze getragen."

Angeklagter spricht von „Missverständnissen"

Die Jury — acht Männer und vier Frauen — berät etwa anderthalb Stunden lang, ehe sie zum einstimmigen Urteil kommt: Freispruch.

Die Geschworenen sehen keine Beweise dafür, dass der Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich war. Der Angeklagte selbst bringt „ausgiebige Küsse" als Beweis an. Davon will ein Zeuge der Tat nichts gesehen haben. Dessen Beobachtungen seien ein „Missverständnis" gewesen, sagt der 27-Jährige auf der Anklagebank. Er habe die Frau nicht weggezerrt, sondern getragen, damit ihr Kleid nicht schmutzig werde. Auch die Situation, in dem er „eine Hand um ihren Hals legte", habe der Zeuge missverstanden.

Die Unterwäsche der 17-Jährigen schien der 27-Jährige selbst jedenfalls als ein „eindeutiges Signal" verstanden zu haben — denn laut Verteidigerin wollte sie mit ihrem Tanga demonstrieren, dass sie sich zu dem Angeklagten hingezogen fühle.

Tangas auf Twitter als Zeichen der Solidarität

Unklar ist, wieviel Einfluss der Vortrag der Anwältin tatsächlich auf das Urteil hatte. Unabhängig davon hat O'Connells Plädoyer Empörung und eine politische Debatte ausgelöst — online und offline.

Mit dem Hashtag #ThisIsNotConsent — zu Deutsch: „Das ist keine Einwilligung" — und Fotos ihrer Dessous protestieren derzeit weltweit Hunderte Frauen auf Twitter gegen das Vorgehen der Anwältin. Ihre Bilder versehen sie mit Sätzen wie: „Ja, sie sind süß. Nein, ich will keinen Sex. Ich trage sie für mich, nicht für jemand anderen" oder „Meine Güte, was sie von mir denken würden — ich trage manchmal gar keine Unterwäsche."

„Victim Blaming" ist traurige Routine

Der Protest gegen die Vorgehensweise ist auch ins irische Parlament vorgedrungen. Die sozialistische Abgeordnete Ruth Coppinger wedelte im Parlament aus Protest mit einem schwarzen Tanga umher, während sie den Umgang mit Sexualdelikten in irischen Gerichten kritisierte. „Victim Blaming", also die Schuldzuweisung an das Opfer, sei in Verhandlungen Routine. „Die 17-Jährige wurde wegen der Wahl ihrer Unterwäsche auf die Anklagebank gesetzt", prangerte Coppinger an. Das solle offenbar die Vorstellung vermitteln, dass die junge Frau „es gewollt" habe.

Zum Urteil selbst wolle sie sich nicht äußern, aber man müsse aus dem Fall Lehren ziehen. Ein derartiger Umgang vor Gericht habe zur Folge, dass viele Opfer Übergriffe gar nicht mehr meldeten. In der Vergangenheit seien Solariumsbräune und selbst Verhütungsmittel benutzt worden, um Frauen zu diskreditieren, die den Mut gehabt hätten, vor Gericht zu gehen.

Regierungschef Leo Varadkar sagte, sexuelle Übergriffe seien niemals die Schuld des Opfers, ganz gleich, wie jemand angezogen gewesen sei oder wie viel Alkohol jemand getrunken habe. Er sprach sich auch dafür aus, „gewisse Taktiken" vor Gericht nicht zu nutzen.

Proteste in Dublin, Urteil kein Einzelfall

In der Hauptstadt Dublin sowie in Cork protestierten am Mittwoch Hunderte Menschen für eine Reform der Rechtslage sowie besseres Training für Anwälte. Verteidiger sollten vermeiden, mutmaßlichen Opfern die Schuld für sexuelle Gewalt zu geben.

Erst im März dieses Jahres sorgte ein anderes Gerichtsurteil in Irland für Entsetzen: Vier Rugby-Spieler wurden von dem Vorwurf der Vergewaltigung einer 19-jährigen Frau freigesprochen, obwohl es eindeutige Indizien und Beweise für die Tat gab. Das Opfer kam mit Vaginalblutungen nach Hause und musste sich vor Gericht rechtfertigen, warum nicht mehr Blutspuren auf ihrer Kleidung sichtbar waren.