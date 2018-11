Unbekannte räumten Tresor von Hotelier in Ischgl aus

Ischgl – Da wusste jemand offenbar genau, was er tat: Bei einem Einbruch in ein Hotel in Ischgl stiegen Unbekannte am Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr über eine aufgebrochene Balkontür in die Privaträume des Hoteliers ein. Sie durchsuchten die Wohnung und flexten dann mit einem Winkelschleifer einen verbauten Wandtresor auf.

Daraus erbeuteten sie nicht nur Bargeld und Schmuck sondern auch den Schlüssel für einen Standtresor im Büro des Hotels. Mit dem Schlüssel konnten sie so weiteres Bargeld aus dem zweiten Tresor erbeuten. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Ischgl bittet unter Tel. 059133/7142 um Hinweise. (TT.com)