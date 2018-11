Bautrupp scheiterte an Finanzspekulation: Angeklagter freigesprochen

Gestern am Landesgericht musste ein Bauarbeitertrupp vor einem Schöffensenat zeugenschaftlich teils über sich selbst und über seine Gier lachen. Dabei war die Anklage gegen einen Innsbrucker Akademiker wegen schweren Betrugs bitterernst und hatte die Arbeiter rund 43.000 Euro an Erspartem gekostet. Der Akademiker hatte sich 2016 nämlich mit hochriskanten Options-Rider-Finanzveranlagungen beschäftigt, die Gewinne und Totalverluste aus Wetten über Kurswährungsverläufe erzielen. Auch interessant für einen Tiroler Vermögensberater, der mit den Arbeitern in Kontakt gestanden hatte. Ermittlungen gegen ihn waren einst eingestellt worden. Zuvor hatte er gegenüber den Bauarbeitern jedoch die Optionsgeschäfte des Akademikers als absolut sichere Veranlagung beschrieben, die in einem Jahr schon einmal das Zehnfache des veranlagten Kapitals abwerfen könnte. Es kam, wie es kommen musste: Der selbst finanztechnisch nicht professionell ausgebildete Angeklagte überwies zumindest 25.000 Euro der vom Vermögensberater weitergeleiteten Arbeitergelder an Quellen, wie einen polnischen Rechtsanwalt. Verteidiger Clemens Braun betonte jedoch, dass er dies niemals mit Schädigungsvorsatz getan habe. Im Gegensatz dazu hatte jedoch der Vermögensberater den Arbeitern von einer risikolosen Veranlagung erzählt und teils überhaupt die Weiterleitung der Gelder verschwiegen. So wurde der Angeklagte letztlich freigesprochen. Im Gegensatz dazu ortete der Senat Verantwortung beim Berater – für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Der Staatsanwalt wird dies nun wohl erneut prüfen.

Zu einer der bekanntesten Boutiquen Innsbrucks wurde im Oktober per Alarm die Polizei gerufen. Vor Ort fanden die Beamten ein Loch in der Scheibe und im Geschäft einen Marokkaner sowie am Boden aufgestapelte Daunenjacken vor. Im Prozess beteuerte der 19-Jährige, dass er wegen Tablettenkonsums nichts mehr wisse, aber keinesfalls stehlen wollte – ein Widerspruch. Insgesamt 19 Monate und 21 Tage Haft ergingen. (fell)