Angst vor Feuerteufel in Kundl: Dritter Brand binnen kurzer Zeit

Kundl – Im Unterland geht die Angst vor einem Feuerteufel um: Bereits zum dritten Mal binnen kürzester Zeit kam es zu einem ungewöhnlichen Brand mit unbekannter Ursache: Diesmal ging der Alarm für die Feurerwehr Kundl und die Betriebsfeuerwehr Sandoz um kurz vor 4 Uhr Früh los: In einer Garage in Kundl war ein Feuer ausgebrochen, mehrere Fahrzeuge standen in Brand.

Die Garage brannte aber vollständig nieder. - Zoom.Tirol

75 Feuerwehrmänner konnten den Brand binnen eineinhalb Stunden unter Kontrolle bringen, der Sachschaden ist allerdings beträchtlich. Zuletzt ist vor elf Tagen am Eingang der Kundler Klamm ein Pkw im Flammen aufgegangen – das ist nur rund 500 Meter vom aktuellen Einsatzort entfernt. Damals betraf es den dort geparkten Pkw eines Kundler Unternehmers.

Vor sechs Jahren schon eine Brandserie

In der Nacht auf den 23. Oktober hatte die unheimliche Serie begonnen: Ein Holzschuppen in der Kundler Klammstraße hatte aus unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich auch auf den Dachstuhl der benachbarten Doppelgarage aus. 50 Feuerwehrmänner konnten das Übergreifen des Feuers auf ein nahes Wohnhaus verhindern. Der Holzschuppen und die Geräte, die darin untergestellt waren, wurden ein Raub der Flammen.

Schon nach dem zweiten Brand war sich die Polizei sicher, dass etwas in Kundl nicht mit rechten Dingen ablaufe: Die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung wurden intensiviert. Jetzt nach dem dritten Fall haben die Beamten noch mehr zu tun.

Der Sachschaden ist enorm. - Zoom.Tirol

In der Bevölkerung fragt man sich unterdessen, ob ein Feuerteufel wieder aktiv ist, der vor rund sechs Jahren für Angst und Schrecken gesorgt hatte. Damals wurde gleich drei Mal beim örtlichen Motocross-Verein Feuer gelegt. Auch das Vereinsheim der Schützen hatte der Brandstifte im Visier. Nach der Brandstiftung bei einem Gasthaus in der Kundler Klamm endete die Serie. Der Täter konnte bis heute nicht identifiziert werden.