Nach Warnung: Tirolerin Opfer von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern

Innsbruck – Dubiose Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter halten derzeit die Tiroler Polizei auf Trab, die TT berichtete. Mehrere Betroffene hatten sich bereits bei der Polizei gemeldet, am Donnerstag informierten sie über einen neuerlichen Fall.

Demnach ist eine Tirolerin (53) am Mittwoch einem solchen Betrüger aufgesessen. Nur einen Tag zuvor hatte die Polizei via Aussendung davor gewarnt. Der anonyme Anrufer sagte demnach, der Laptop der 53-Jährigen sei von einem Hackerangriff bedroht. Die Frau installierte daraufhin ein Fernwartetool, wodurch sich der vermeintliche Techniker Zugriff auf den Laptop verschaffte. So gelang es ihm, mehrere Überweisungen im unteren vierstelligen Eurobereich zu tätigen. Glück im Unglück: Ein Teil des Geldes konnte von der Bank rückgebucht werden, auf einem Schaden in dreistelliger Höhe bleibt die Frau dennoch sitzen.

Aufgrund des aktuellen Vorfalles ruft die Polizei erneut zur Vorsicht auf und warnt vor unbekannten Anrufern, die vorwiegend Englisch und vorgeben, ein technisches Problem beheben zu wollen. Dabei haben es die Betrüger auf empfindliche Daten – und in weiterer Folge auch Geld – abgesehen. Derartige Beschwerden und Anzeigen hätten sich in letzter Zeit gehäuft, berichtet die Polizei.

Ignorieren, reagieren, anzeigen

Konkret geben sich die unbekannten Anrufer als Microsoft-Mitarbeiter aus und wollen ihre Opfer dazu überreden, ein Fernwartetool zu installieren, um sich Zugriff auf den Computer des Opfers zu verschaffen. Oft nutzen die Kriminellen dafür auch gefälschte E-Mails oder infizierte Webseiten.

Sobald sie auf den Rechner zugreifen können, installieren sie Schadprogramme oder spähen persönliche Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummern aus. Für diese vermeintliche „Dienstleistung“ verlangen die Fake-Techniker dann auch noch Geld.

Die Polizei appelliert deshalb derartige Anrufe zu ignorieren – oder, wenn dies bereits zu spät ist, das Gespräch sofort zu beenden. Sollte jemand bereits in die Falle getappt sein, rät die Polizei dazu den Computer vom Internet zu trennen und sämtliche Passwörter zu ändern. Als weitere Maßnahme legen die Beamten den Betroffenen eine Anzeige nahe. (TT.com)