Baby nach Vorfall beim Baden in Zams verstorben: Obduktion angeordnet

Von Thomas Hörmann

Zams, Innsbruck — An der Innsbrucker Klinik haben die Ärzte am Donnerstagabend den Kampf um das Leben eines erst zwei Wochen alten Babys verloren.

Der Bub aus dem Oberland war am Mittwoch beim Baden ertrunken. Welche Rolle die Mutter dabei spielte, ist unklar: „Wir haben ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet", bestätigt Thomas Willam, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft.

Schauplatz der Tragödie war das Krankenhaus in Zams. Vater und Mutter brachten das Kleinkind am Dienstag zur Routineuntersuchung ins Spital. Offenbar litt der Säugling an einer leichten Form der Gelbsucht. Keine ungewöhnliche Diagnose für ein zwei Wochen altes Baby. Wie in solchen Fällen üblich, wurde das Kind im Zammer Spital bestrahlt. Mittwochmittag hätte der Säugling wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden sollen. „Warum die Eltern mit dem Kind länger blieben, wissen wir noch nicht", sagt Willam.

Am Nachmittag verließ der Vater für kurze Zeit das Spitalszimmer, in dem seine Partnerin und das Kind untergebracht waren. Nach seiner Rückkehr „schrie er gegen 15.50 Uhr um Hilfe, die Mutter drückte gleichzeitig den Alarmknopf", erklärt Willam. Als die Pflegerinnen und Ärzte im Zimmer eintrafen, war das Baby nass, blau im Gesicht und ohne Bewusstsein. Nach der erfolgreichen Reanimation wurde der Bub am Abend mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Am Donnerstagabend verstarb der Säugling in der Innsbrucker Klinik. Eine Obduktion wurde für Freitagnachmittag angeordnet.

Wie die ersten Nachforschungen der Landecker Polizei ergaben, dürfte die Mutter mit dem Baby in Abwesenheit des Vaters das Zimmer verlassen haben. In einem anderen Zimmer ließ die Frau eine Wanne ein und badete das Kind. Ob die Frau dabei den Säugling ertränken wollte, ist jetzt Gegenstand des Ermittlungsverfahrens.

Allerdings konnte die Mutter „noch nicht befragt werden", sagt der Staatsanwalt. Die Oberländerin sei mittlerweile in der psychiatrischen Abteilung in Behandlung. Für die Frau gilt die Unschuldsvermutung.