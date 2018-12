Luxusbeute aus Innsbrucker Boutiquen getragen: Vier Monate Haft

Einen geradezu erlesenen Geschmack bewies im September ein junger Libyer, der Innsbrucke­r Bekleidungsgeschäfte mit einer regelrechten Diebstahlsserie überzogen hatte. Seine Diebesbeut­e hatte der 17-Jährige mit Bedacht ausgewählt: MCM-Taschen für 750 Euro, Hilfiger-Mode, Armani-Taschen, Lacoste-Shirts oder eine Moncler-Jacke für schlappe 899 Euro gehörten dazu. Letztere hatte der Asylwerber in Art eines Einschleichdiebs unauffällig schon bis zum Geschäftsausgang getragen, bis eine Verkäuferin auf ungewöhnliche Geräusche aufmerksam wurde. Die couragierte Frau verfolgte den 17-Jährigen darauf bis auf den Gehsteig und griff nach der weiß glänzenden Nobeljacke. Dies vereitelte wiederum den Fluchtversuch des Diebs per Fahrrad. Auch ein vor dem Geschäft wartender Komplize trat die Flucht an. Gestern am Landesgericht klagte Staatsanwalt Rober Made­r auf gewerbsmäßigen Diebstahl an: „Beim Angeklagten handelt es sich nicht um die übliche Geschichte, dass jemand aus diesen Kreisen beim Diskonter ein paar Stücke für ein paar Eur­o mitgehen lässt. Nein, hier geht es nur um die ganz flotten Sachen, wo sogar noch Flip-Flops 35 Euro kosten – so was muss man zu diesem Preis ja erst mal finden!“ Unbescholtenheit und Geständnis (war jedoch großteils gefilmt worden) wirkten für den 17-Jährigen mildernd. So ergingen gerade vier Monate Haft. Beim Prozess trug der Jüngling übrigens Lacoste-Turnschuhe.

Eine Zusatzstrafe von einem halben Jahr Haft (zu einem Jahr) erging gestern über einen bereits mehrfach vorbestraften Iraker. Der 28-Jährige war bei Ermittlungen über ein Paket mit 3,1 Kilo Cannabis in der Wohnung seines Freundes „gestolpert“. Fingerabdrücke am Karton erklärte er mit Reinigungs­arbeiten in der Wohnung. Dumm nur, dass auch auf der Innenfolierung des Suchtgifts seine Fingerabdrücke sichergestellt worden waren. (fell)