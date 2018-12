Jugendliche bedrohten Mann in Münster mit Softgun

Münster – Am späten Freitagabend nahm ein 39-Jähriger in seinem Haus in Münster einen lauten Knall wahr. Daraufhin sah er aus dem Fenster, erkannte drei junge Männer und stellte fest, dass die Weihnachtsdekoration hinuntergeworfen worden war. Der 39-Jährige verfolgte die Gruppe und stellte sie etwa 150 Meter vom Haus entfernt zur Rede.

Ein Mann zog dabei eine Waffe und richtete diese vor dem 39-Jährigen auf den Boden. Nach einem kurzen Wortgefecht liefen die drei Männer weg. Die Polizei konnte die Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren eine halbe Stunde später anhalten. Die Beamten stellten eine Softair-CO2-Pistole mit Magazin sowie eine Pet-Flasche mit unzähligen Stahlkugeln und zahlreichen CO2-Patronen sicher. Gegen einen 19-jährigen Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die drei Jugendlichen werden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)