Frau stahl im Flachgau Lebensmittel und biss Ladendetektiv

Bürmoos – Eine 66-jährige Frau hat am Samstag in Bürmoos einem Ladendetektiv, der sie bei einem Diebstahl erwischte, in den Daumen gebissen. Sie füllte zwei Einkaufstaschen mit Lebensmitteln, Spielsachen, Süßigkeiten und Pflegeprodukten, legte ein Tuch darauf und schlich sich damit am Kassenbereich vorbei. Der Detektiv beobachtete sie dabei über Videokameras, berichtete die Polizei Salzburg.

Der Detektiv hielt die Frau beim Parkplatz vor dem Supermarkt an. Die 66-Jährige wehrte sich und biss zu. Der Mann erlitt eine blutende Wunde am rechten Daumen. Er brachte die Frau ins Büro und verständigte mit dem Marktleiter die Polizei. Als Motiv gab sie an, dass sie für ihre Enkel und ihre Schwiegertochter Weihnachtsgeschenke besorgen und die Lebensmittel für ein Frühstück am ersten Adventsonntag mit ihrer Familie verwenden wollte. Bei der Vernehmung gab die Flachgauerin einen weiteren Ladendiebstahl vor einer Woche im selben Geschäft zu. Sie wird angezeigt. (APA)