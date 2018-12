Diebinnen stahlen mehrere Ringe in Innsbrucker Schmuckgeschäft

Innsbruck – Zwei Frauen betraten am Samstag kurz vor Mittag ein Uhren- und Schmuckgeschäft in Innsbruck. Die beiden verwickelten eine Angestellte in ein Verkaufsgespräch. Offenbar ein Ablenkungsmanöver: Währenddessen schaffte es eine der Unbekannten, sich hinter den Tresen zu manövrieren.

Dort gelang es der Frau, unbemerkt mehrere Ringe aus einer Schatulle zu stehlen. Das diebische Duo konnte entkommen. Der Wert der Beute liegt nach ersten Informationen im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)