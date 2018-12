Handgemenge in Innsbrucker Einkaufszentrum: Mehrere Verletzte

Innsbruck – In einem Einkaufszentrum in Innsbruck musste die Polizei am Samstag in ein Handgemende eingreifen. Die Beamten waren um 17.20 Uhr gerufen worden. Offenbar war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Kunden und Angestellten einer Sicherheitsfirma gekommen.

Als die Polizisten ankamen, hatten drei Security-Mitarbeiter zwei 48 und 24 Jahre alte Niederösterreicher am Boden fixiert. Die Verdächtigen wurden den Beamten übergeben. Ein 20-Jähriger– ebenfalls aus Niederösterreich – wurde von einer Polizeibeamtin befragt.

Plötzlich mischte sich eine unbeteiligte Landeckerin in die Amtshandlung ein. Die 36-Jährige, die ein Kleinkind dabei hatte, begann herumzubrüllen, dass der Mann nichts getan habe. Dabei versuchte sie, den Niederösterreicher wegzuziehen. Auf die Aufforderung, sich zu entfernen, reagierte die Tirolerin aggressiv: Sie ging auf die Polizeibeamtin los und schlug ihr mit voller Wucht auf den Arm.

Den Polizisten gelang es, die Situation zu beruhigen. Die Anzeigen wurden aufgenommen. Bei dem ersten Handgemenge waren laut Aussendung der Polizei mehrere Personen leicht verletzt worden, die Rettung wurde aber nicht benötigt. Die Polizistin wurde nicht verletzt. (TT.com)