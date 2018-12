Weihnachtsmarktbesucher in Hessen mit Axt bedroht

Kassel – Ein Betrunkener hat Weihnachtsmarktbesucher in Witzenhausen im deutschen Bundesland Hessen mit einer Hacke bedroht. Der 38-Jährige mit ausländischer Staatsbürgerschaft fuchtelte am Samstagabend mit der Axt in der Hand herum und rief mehrfach „Allahu Akbar“ (Gott ist groß), wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel am Sonntag mitteilten. Verletzt wurde niemand.

Anschließend verließ der Tatverdächtige den Weihnachtsmarkt und fuhr mit einem Fahrrad davon. Polizeibeamten nahmen den Mann kurz darauf in der Fußgängerzone des Ortes fest. Die Axt wurde sichergestellt. Der 38-Jährige, der sich gegenüber den Beamten höchst aggressiv und beleidigend verhielt, wurde zur Ausnüchterung und für weitere polizeiliche Maßnahmen in Gewahrsam genommen. (APA/AFP)