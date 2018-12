Dieb plünderte Opferstock in Pfarrkirche in Defereggen

Ein Unbekannter plünderte am Freitag zwischen 15.30 und 16 Uhr einen versperrten Opferstock in der Pfarrkirche Hopfgarten in Defereggen in Osttirol. Der Täter dürfte die Münzen laut Polizei durch den Einwurfschlitz herausgezogen haben. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt. (TT.com)