17-Jährige tot in städtischer Unterkunft: Verdächtiger festgenommen

Sankt Augustin – Ein 17 Jahre altes Mädchen aus dem deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz soll Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Die Polizei nahm einen 19-Jährigen in Sankt Augustin bei Bonn (Rheinland-Westfalen) fest. Der Mann mit deutschem und kenianischem Pass sollte im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Robin Faßbender, am Montag.

Opfer und Verdächtiger hatten sich gekannt

Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Ermittler hatten die Leiche der 17-Jährigen am Sonntagabend im Zimmer des Verdächtigen in einer kommunalen Unterkunft gefunden, in der neben Flüchtlingen auch Obdachlose untergebracht sind. Der 19-Jährige und das Opfer hätten sich nach bisherigen Ermittlungen gekannt. Zu einem Tatmotiv und den Todesumständen gab Faßbender noch keine Auskunft. Die Leiche sollte erst obduziert werden. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Ermittler über soziale Netzwerke und verschickte Kurznachrichten auf die Spur des Festgenommenen gekommen.

Die Eltern der 17-Jährigen hatten ihre Tochter Freitagmittag als vermisst gemeldet. Einem Medienbericht zufolge wollte sie eine Freundin besuchen, kam dort aber nie an. Per Handy habe sich das Mädchen in den zwei Tagen nach seinem Verschwinden mehrmals bei Bekannten gemeldet. Am Sonntagnachmittag fanden Spaziergänger an einem See bei Sankt Augustin Kleidung und die Handtasche der Vermissten. Daraufhin suchten mehr als 150 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk das Gewässer und die Umgebung ab. Auch Taucher, Hubschrauber und Hunde waren beteiligt.

17-Jährige lag leblos in Zimmer des Verdächtigen

Zeitgleich ergaben sich laut Polizei Hinweise darauf, dass die Jugendliche sich bei dem 19-Jährigen in Sankt Augustin aufhalten könnte. Als Ermittler ihn in der Unterkunft aufsuchten und überprüften, gab er ihnen gegenüber an, dass die 17-Jährige leblos in seinem Zimmer liege. Die Beamten alarmierten einen Notarzt, der nur noch ihren Tod feststellen konnte.

Im Heimatort der 17-Jährigen löste die Todesnachricht Bestürzung aus. „Hier herrscht eine tiefe Betroffenheit“, sagte der Bürgermeister der Kleinstadt Unkel. „Unsere Gedanken sind natürlich bei der Familie. Wir haben halbmast geflaggt.“ (APA/dpa)