Angebliche Probefahrt endete in Innsbruck mit Autodiebstahl

Innsbruck – Ein als verloren gemeldeter Führerschein, ein falscher Name, eine falsche Adresse, eine erfundene Telefonnummer: Diese Zutaten verhalfen einem Unbekannten am Dienstagvormittag in einem Innsbrucker Autohaus zum Diebstahl eines weißen Autos, mit dem er sich nach einer vereinbarten Probefahrt einfach aus dem Staub machte.

Der Mann hatte den Führerschein, den er gestohlen oder gefunden haben dürfte, gegen 11.20 Uhr im Autohaus vorgezeigt. Völlig arglos stellten ihm die Verkäufer daraufhin ein Auto für eine Probefahrt zur Verfügung. Von dieser Fahrt kehrte er allerdings nie zurück. Nachdem der Täter das Auto bis 18.55 Uhr nicht wieder zurückgestellt hatte, wurde bei der Polizei Anzeige erstattet. Durch die Tat entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. (TT.com)