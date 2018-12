Prostituierte in Paris erschossen: Festnahme in Deutschland

Paderborn, Paris – Ein in Paderborn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen festgenommener 21-Jähriger steht unter dringendem Verdacht, in Paris eine Prostituierte erschossen zu haben. Der Beschuldigte wurde Ende November in einer Asylwerberunterkunft festgenommen, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Hamm und die Polizei am Mittwoch mit. Dem Ägypter werde Totschlag sowie bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen.

Der Mann soll einer Bande angehören, die über Monate hinweg das spätere Todesopfer und weitere transsexuelle Prostituierte bestohlen habe. Die Prostituierte wurde im August im Bereich des Parks „Bois des Boulogne“ erschossen. Die Generalstaatsanwaltschaft will nun einen Auslieferungshaftbefehl an Frankreich erwirken. (APA/dpa)