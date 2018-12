„Wash-Wash“: Betrüger erbeutete 50.000 Euro mit bizarrer Masche

Innsbruck – Satte 50.000 Euro hat ein in Tirol wohnhafter Deutscher an einen Betrüger verloren, der ihn mit einer besonders bizarren Masche gekördert hatte. Der bislang unbekannte Täter hatte behauptet, einen hohen Bargeldbetrag aus Kamerun nach Österreich geschmuggelt zu haben. Dazu hätte er die Banknoten mittels einer Chemikalie so verfärbt, dass sie nun wie weißes Papier aussehen würden. Um diese Verfärbung wieder aufzuheben, brauche er nun 50.000 Euro in bar.

„Umwandlungsprozess“ endete in Explosion

Nachdem der Betrüger seinem 28-jährigen Opfer das vermeintliche Umwandlungsverfahren – in Polizeikreisen als „Wash-Wash“-Methode bekannt – demonstriert hatte, trafen sich die beiden am 28. November in einem Wiener Hotel. Mithilfe der 50.000 Euro des Deutschen sollten Banknoten im Wert von 100.000 Euro wieder zu normalem Geld umgewandelt werden. 25.000 davon sollten nach der Umwandlung dem 28-Jährigen gehören. Daraus wurde allerdings nichts.

Der Umwandlungsprozess sollte über Nacht im Badezimmer des Deutschen stattfinden. Die Lösungsmittel-Flasche hatte jedoch einen zu hohen Innendruck, darum kam es zu einer Explosion und die gesamte Chemikalie verteilte sich im Badezimmer. Nach diesem Vorfall war der Täter nicht mehr erreichbar.

Opfer mit Falschgeld zurückgelassen

Als der Deutsche Anzeige erstattete, überprüfte die Polizei die zurückgelassenen Geldscheine. Diese erwiesen sich als Falschgeld, der vom 28-Jährigen übergebene Betrag ist verschwunden. Der Betrüger dürfte ihn in einem unbeobachteten Augenblick gestohlen haben. (TT.com)