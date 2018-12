Bei Rad-WM Polizisten attackiert: Geldstrafe für 61-Jährigen

Die im Herbst in Tirol veranstaltete Rad-WM galt als Musterbeispiel für gelungene Veranstaltungsorganisation. Trotzdem gelang es nicht allen Tirolern, die erforderliche Geduld für die Durchführung einer Weltmeisterschaft aufzubringen. So wie Ende September im Innsbrucker Stadtzentrum, wo wegen einer Rundfahrt ein Straßenzug gesperrt worden war. Ein 61-Jähriger war Sekunden vor der Sperre am Straßenrand angekommen und wollte noch unbedingt auf die andere Seite. Als ihm dies ein Polizist verwehrte und der Pensionist gleichzeitig zusehen musste, wie junge Leute noch schnell die Straße querten, verlor der Passant die Nerven. So versuchte der Erzürnte, den Ordnungshüter nach einer Ohrfeige auch noch zu würgen. Gestern am Landesgericht folgte dafür ein Prozess wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten. Neben Entschuldigungen machte der Mann seinen Diabetes und einen Zuckerschock geltend: „Ich wollte unbedingt noch zum Imbissstandl“, gestand er der TT am Rande des Prozesses. Zum Glück für den kurzzeitig inhaftierten Pensionisten war der Polizist nicht verletzt worden. So endete der Ausraster mit zur Hälfte bedingten 900 Euro Geldstrafe plus 150 Euro Verfahrenskosten.

Auf Villen-Einbrüche in betuchteren Gegenden in Tirol und Bayern hat sich offenbar ein Ungar spezialisiert. So hatte der 40-Jährige in Starnberg bei Einbrüchen Juwelen für Tausende Euro erbeutet, bei seiner Verhaftung aber auch einen Villen-Einbruch im Raum Innsbruck zugegeben. Gleich mehrfach geschädigt wurde dabei eine Dame, der seither mit Brillanten und Rubinen besetzter Goldschmuck zum Schätzwert von 21.800 Euro fehlt. „Um dieses Geld bekommt man diesen Schmuck nur nicht mehr – vom persönlichen Wert der Eheringe ganz abgesehen“, argwöhnte die Bestohlene. Gerade einmal 2447 Euro hatte sie von der Versicherung wegen der mangelnden Versperrung bekommen. Viel weniger als der 40-Jährige. Bei ihm summierten sich die Einbrüche auf zwei Jahre und zehn Monate Haft. (fell)