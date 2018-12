Hausbesetzung in Wien: Polizei räumte Gebäude

Wien – Die Polizei hat am Freitag ein besetztes Haus in der Neulerchenfelder Straße 35 in Wien-Ottakring geräumt. Zu Mittag wurden die am Dach des Hauses befindlichen Aktivisten mittels Drehleiter-Gondel von Beamten auf den Boden gebracht. Widerstand gab es dabei laut Polizeisprecher Harald Sörös nicht.

Die Aktivisten hatten am Mittwoch das leer stehende Haus besetzt. Sie forderten unter anderem, dass „leer stehende Gebäude keine Spekulationsobjekte darstellen oder gar dem Erdboden gleichgemacht werden sollten, um schwer leistbaren Wohnungsbauten, Büros oder Einkaufszentren Platz zu machen“. Der Besitzer schaltete die Polizei ein.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Am Freitag in der Früh wurden die Besetzer dann von der Polizei dazu aufgefordert, das Haus freiwillig zu verlassen, was diese allerdings nicht taten. Stattdessen kletterten sechs von ihnen auf das Dach des zweistöckigen Gebäudes. Vor dem Haus postierten sich zudem ein paar weitere Aktivisten, die gemeinsam mit den anderen Parolen skandierten. Zu hören war etwa „Die Häuser denen, die drin wohnen“ und „Nele bleibt“.

Die Polizei war mit zahlreichen Beamten und Panzerwagen im Einsatz. - APA/HERBERT NEUBAUER

Am Vormittag begannen Beamte der Spezialeinheit WEGA mit der Räumung. Laut Sörös waren Aktivisten nicht nur am Dach, sondern auch im Wohnhaus zugegen. Sie wurden allesamt in aus dem Gebäude gebracht.

Um ein „ungestörtes Handeln der eingesetzten Polizeikräfte zu ermöglichen und Gefährdungen von Zivilpersonen zu vermeiden“, wurde rund um das Haus eine Sperre für den öffentlichen und den Individualverkehr verhängt. Davon war unter anderem die Straßenbahnlinie 2 betroffen. Die Polizei war mit mehr als 100 Beamten samt Panzer und Hubschrauber im Einsatz.

In Wien kommt es immer wieder zu Besetzungen alter, nicht mehr bewohnter Häuser durch meist linke Aktivisten. Für Aufsehen sorgte die Räumung der „Pizzeria Anarchia“ im Bezirk Leopoldstadt im Jahr 2014. Damals waren fast 1.500 Beamte im Einsatz. (APA)