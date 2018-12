20-facher Mord in Syrien: Lebenslange Haft für Angeklagten

Innsbruck – Am Dienstag wurde der Prozess gegen einen 29-Jährigen wegen 20-fachen Mordes in Syrien fortgesetzt. Dem Mann wurde vorgeworfen, im Syrien-Krieg mindestens 20 verletzte und wehrlose Soldaten der gegnerischen Truppen erschossen zu haben. Der Angeklagte wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Die Verteidiger meldeten sofort Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Die Geschworenen sprachen den 29-Jährigen einstimmig schuldig. Der Angeklagte war bereits in einem erstinstanzlichen Verfahren zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der OGH hatte dieses Urteil jedoch aufgehoben, weshalb der Prozess neu aufgerollt werden musste. Der 29-Jährige hatte sich zu Prozessbeginn nicht schuldig bekannt. Sein Geständnis vor Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz, auf das sich die Anklage gestützt hatte, sei auf einen Übersetzungsfehler des Dolmetschers zurückzuführen, hatte sich der Beschuldigte verteidigt.

Zu Beginn am Montag hatte der Mann seine Unschuld beteuert: „Ich habe niemanden getötet, höchstens dargelegt, wie es allgemein Kriegsgefangenen ergangen ist.“

Drei Zeugen wurden am Montag bereits befragt. Keiner von ihnen wollte in Homs oder später bemerkt haben, dass der Angeklagte je bei einer Brigade gewesen sei. So wie auch beim Angeklagten bis heute unklar ist, ob er zur angeklagten Tatzeit Syrien schon verlassen hatte, gab es aber auch zu Fluchtzeitpunkt und -route der Zeugen Widersprüche.

Ein weiterer Zeuge, der in derselben Stadt wie der 29-Jährige aufgewachsen war, sagte am Dienstag vor den Geschworenen aus. Er gab an, dass der Beschuldigte sehr wohl für die al-Quaida gekämpft habe. Ob er dabei Mitglied dieser oder jener Brigade gewesen sei, sei für ihn einerlei, denn „das sind alles Unterorganisationen der al-Quaida“, sagte er.

Der Zeuge berichtete zudem, dass der Angeklagte bewaffnet Wache gehalten habe. Welche Quellen er dafür hat, wollte er nicht sagen. „Ich kann nicht sagen, woher ich weiß, dass er gekämpft hat, man hat mich schon mehrmals bedroht“, erklärte er. Der Verteidiger warf nach der Einvernahme ein, dass der Zeuge laut einem Gutachter die typische Haltung eines regimenahen Syrers aufweise.

Bereits vor Mittag war das Beweisverfahren beendet. In seinem rund halbstündigen Plädoyer erklärte der Staatsanwalt, warum das Geständnis des Palästinensers sehr wohl zutreffe und der Dolmetscher beim Verfassungsschutz sicher nicht über weite Teile falsch simultan übersetzt habe.

Die Verteidigung betonte im Plädoyer noch einmal die Unzuverlässigkeit des Dolmetschers und monierte, dass gerade solche Vernehmungen noch immer nicht aufgezeichnet werden, obwohl die Gesetzeslage dies schon lange zulassen würde. Die ganze Anklage um ein widerrufenes Geständnis sei „fragwürdig“. Darauf einen Schuldspruch zu stützen, sei beim besten Willen nicht nachvollziehbar, so Verteidiger Hubert Stanglechner.

Die Geschworenen waren am frühen Nachmittag zur Beratung zusammengetreten. (TT.com, fell, APA)