Schlag gegen die Mafia: Wohnungen in Innsbruck sichergestellt

Innsbruck, Wien – Die österreichischen Behörden haben mehr als 37 Millionen Euro an Mafiageldern in Österreich sichergestellt. Das Geld wurde auf Konten sowie in Privatstiftungen, einer Firma und in Wertpapieren geparkt, teilte das Bundeskriminalamt am Dienstag in einer Aussendung mit. Auch Wohnungen in Wien und Innsbruck wurden damit angekauft. Laut der Aussendung ging dem Ermittlungserfolg ein Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Kalabrien an Österreich voraus – darin ging es um den Verdacht der Geldwäsche in Österreich. Die heimischen Behörden stellten daraufhin eingangs erwähnte Wohnungen in Wien und Innsbruck sowie Konten mit 1,8 Millionen Euro sicher.

Beschuldigte sollen Mafiaclan angehören

Bei den Beschuldigten soll es sich um Mitglieder eines bekannten Mafiaclans aus Süditalien handeln, der unter anderem im illegalen Glücksspiel mitmischt. Ermittlungen ergaben, dass einige der in Italien Beschuldigten zuvor bereits im Wett- und Glücksspielsektor in Österreich beschäftigt waren.

Daraufhin wurden von den italienischen Behörden zusätzliche Informationen eingeholt und analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Tätergruppe einen Betrag von 37,3 Millionen Euro, verteilt auf vier Privatstiftungen, eine Firma, diversen Wertpapierkonten, sowie durch den Ankauf von Immobilien in Tirol und Wien veranlagt hatte. Über ein erneutes Rechtshilfeersuchen gelang es den Behörden, den kompletten Betrag sicherzustellen, noch bevor die erste Behebung von fünf Millionen Euro durchgeführt werden konnte.

„Die illegal erwirtschafteten Gelder wurden über ein weltweites Netz verschleiert und gewaschen“, berichtete BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au. (TT.com, APA)