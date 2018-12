Schlag gegen Mafia in Österreich: Clans wuschen ihr Geld in Tirol

Von Benedikt Mair

Innsbruck, Wien – Gewaltiger Schlag gegen die Aktivitäten der italienischen Mafia in Österreich. Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) haben Immobilien und Konten im Wert von mehr als 37 Millionen Euro sichergestellt. Drei beschlagnahmte Wohnungen liegen in Innsbruck, eine vierte in Wien. Ob noch weitere der konfiszierten Immobilien oder Werte sich in Tirol befunden haben, lässt sich derzeit nicht sagen. Die Ermittlungen laufen noch.

Angestoßen wurden die Ermittlungen bereits im November. Die Staatsanwaltschaft von Reggio Calabria in Süditalien wandte sich mit einem Rechtshilfegesuch an die österreichische Justiz. Es bestand der Verdacht auf Geldwäsche. In der Folge wurden 1,8 Millionen Euro und die bereits erwähnten vier Wohnungen beschlagnahmt. „Dann haben wir die Ermittlungen übernommen“, erklärt Vincenz Kreigs-Au, Sprecher der Bundeskriminalamtes in Wien. „Die dann beschlagnahmte Summe von 37,3 Millionen Euro war verteilt auf vier Privatstiftungen, eine Firma und Wertpapierkonten“, sagt er. Die Gelder wurden bzw. sollten in Immobilien investiert werden. Da die Mafiosi Wind von den Ermittlungen bekommen haben, wollten sie die Gelder wieder aus Österreich hinausschaffen. Die Behörden schlugen aber vorher zu.

Die sichergestellten Millionen stammen aus illegalem Glücksspiel, Erpressung und Betrug – etwa mit Versicherungen. Involviert waren drei mächtige Mafia-Clans: ’Ndrangheta, Camorra und „zum größten Teil die sizilianische Cosa Nostra“, schildert der BKA-Sprecher, „die kriminellen Taten, durch die das Geld gemacht wurde, sind alle in Italien passiert. In Österreich sollte das Geld lediglich angelegt werden.“ Hierzulande operiert die italienische Mafia, laut Kriegs-Au, nicht im großen Stil. Österreich werde eher als „Rückzugsland“ gesehen, in dem die Mafia-Gelder gewaschen werden können.