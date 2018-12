Großrazzia nach tödlicher Bluttat in Innsbrucker Bogenmeile

Innsbruck – Die Bogenmeile – nicht erst seit dem gewaltsamen Tod eines Vorarlbergers das wohl berüchtigtste Pflaster in Innsbruck. Ein Eldorado für Nachtschwärmer, aber auch Bühne für Alkoholexzesse, Kleinkriminalität und mitunter schwere Gewaltverbrechen. Und am vergangenen Wochenende Schauplatz einer umfangreichen Polizeirazzia – in drei aufeinanderfolgenden Nächten nahmen die Beamten Lokale, Gäste und vermeintlich dubiose Gestalten unter die Lupe. „Die Schwerpunktkontrollen gingen bis in die Morgenstunden“, bestätigt Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler. Zur Bilanz der Razzia hält sich der Innsbrucker Polizeichef noch bedeckt. Er verspricht aber, dass die Aktion scharf in der Bogenmeile nicht die letzte war.

Begonnen hat die Polizeiaktion in der Nacht zum Freitag. In den Nächten zum Samstag und zum Sonntag wurden die massiven Kontrollen fortgesetzt. Mehr als zehn, aber weniger als 20 Beamte seien jede Nacht involviert gewesen, grenzt Kirchler den Umfang der Razzia ein. Die beteiligten Polizisten deckten unterschiedliche Bereiche ab, auch die Kripo, Polizeijuristen, Einsatzeinheit und die Finanzpolizei waren dabei, Cobrabeamte hielten sich für grobe Fälle in Bereitschaft.

Kirchler räumt durchaus ein, dass die tödliche Messerattacke gegen einen 21-jährigen Vorarlberger in der Nacht zum 25. November mit ein Anlass für die Aktion scharf war: „Die aktuelle Dimension der Kontrollen ist auch dieser Gewalttat geschuldet.“ Er schränkt aber ein, dass das seit Anfang Dezember in der Bogenmeile geltende Waffenverbot schon vor dem Verbrechen in Planung war. Das gilt auch für die Kontrollen – nur eben nicht im aktuellen Ausmaß.

Kein Wunder also, dass die Einhaltung des Waffenverbots bei der dreitägigen Razzia auf der Prioritätenliste ganz oben stand. Ob dabei tatsächlich Messer, Pfeffersprays oder auch schwerere Geschütze beschlagnahmt wurden, und wenn ja, wie viele, fällt derzeit noch unter Kirchlers Amtsgeheimnis. Das Augenmerk der Beamten lag aber auch auf der Suchtmittel-Kriminalität und dem Jugendschutz. Die Lokale selbst bzw. die Einhaltung von Sperrstunden und der Gewerbeordung standen ebenfalls im Fokus. (tom)