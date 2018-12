Mordfall Peggy: Haftbefehl gegen 41-Jährigen erlassen

Lichtenberg – 17 Jahre nach dem Verschwinden der neunjährigen Peggy aus Oberfranken ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bayreuth entschied nach Angaben der Polizei am Dienstag, dass der 41-jährige Deutsche in Untersuchungshaft muss.

Es bestehe „ein dringender Tatverdacht“, dass „der Mann selbst Täter oder Mittäter“ an Peggys Tötung war und anschließend den leblosen Körper in einem Wald ablegte. „Es steht im Raum, dass mit der Tötung eine zuvor begangene Straftat verdeckt werden sollte“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann wurde bereits am Montag festgenommen. Er hat keine Angaben gemacht, den Tatvorwurf aber durch seinen Verteidiger bestreiten lassen.

Am 7. Mai 2001 war das Mädchen in Lichtenberg in Bayern spurlos verschwunden. Im Sommer 2016 entdeckte ein Pilzsammler Peggys Leiche in einem Wald im Grenzgebiet zwischen Bayern und Thüringen.

Der heute 41-Jähriger geriet schon 2001 ins Visier der Ermittler. Er soll damals in angetrunkenem Zustand gesagt haben, dass er die Leiche der Neunjährigen vergraben habe. Verwertbare Spuren gab es aber noch nicht. Zudem leugnete er, Peggy getötet zu haben.

Teilgeständnis im September

Heuer im September durchsuchte die Sonderkommission der Polizei noch einmal das Haus des Verdächtigen. Mikroskopisch kleine Pollen, die sich in Torf finden, an den sterblichen Überresten und Farbreste im Wald hatten sie zu dem 41-Jährigen geführt. Wieder wurde der Mann einvernommen. Diesmal gestand er, Peggy nach ihrem Tod im Kofferraum seines Autos transportiert zu haben. Er habe den Leichnam an einer Bushaltestelle von einem anderen Mann übernommen, erklärte er. Er hatte den Ermittlern damals auch gesagt, wer die mysteriöse Person angeblich war. Zu dieser Person wollten Staatsanwaltschaft und Polizei jedoch keine Angaben machen.

Er habe noch versucht, das Mädchen zu beatmen. Er gab auch zu, die Leiche in dem Wald abgelegt zu haben. Schultasche und Jacke von Peggy habe er bei sich zu Hause verbrannt. Das teilte die Staatsanwaltschaft im September mit.

Die Polizei hatte im Herbst auch Widersprüche in früheren Aussagen des 41-Jährigen zu seinem Alibi aufgedeckt. Seitdem liefen die Ermittlungen weiter. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit wurde auch das Auto des 41-Jährigen – ein goldener Audi 80 – nach all den Jahren gefunden und kriminaltechnisch Untersucht.

Verurteilt, dann freigesprochen

Im Lauf der Jahre gab es in dem Fall bereits mehrere Verdächtige, doch viele Spuren liefen ins Leere. Deutschlandweites Aufsehen erregte der Fall eines geistig behinderten Mannes, den ein Gericht 2004 als Mörder von Peggy verurteilte, der aber zehn Jahre später in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurde.

Zudem entdeckten Ermittler am Fundort von Peggys Skelett DNA des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt. Das stellte sich später aber als Verunreinigung eines Geräts der Spurensicherung heraus. (TT.com/APA/dpa)