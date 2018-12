Unbekannter fischte 75-Jähriger in Steinach Geld aus der Geldtasche

Steinach – Opfer eines Trickbetrügers wurde eine 75-jährige Einheimische am Dienstag in Steinach am Brenner: Der Unbekannte hatte die Frau gegen 12.55 Uhr angesprochen und um Kleingeld für eine Parkuhr gebeten. Dabei sprach er mit ausländischem Akzent.

Die Pensionistin holte ihre Geldtasche heraus, in der sich auch mehrere Geldscheine befanden. Das dürfte auch dem Täter aufgefallen sein: Er bat die Frau erneut um Kleingeld und griff dabei selbst in die Geldtasche. Dabei stahl er auch die Geldscheine. Am Ende fehlte der 75-Jährigen ein hoher dreistelliger Eurobetrag. Die Polizei bittet um Hinweise. (TT.com)