„Sicherheitsrisiko“: Was wir über den Täter von Straßburg wissen

Straßburg – Am Morgen nach den tödlichen Schüssen am Straßburger Christkindlmarkt suchen Polizei und Anti-Terror-Einheiten mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Angreifer. Bei dem Angriff wurden am Dienstagabend mitten im vorweihnachtlichen Treiben zwei Menschen getötet, wie Frankreichs Innenminister Christophe Castaner mitteilte. Zwölf Menschen wurden nach seinen Angaben verletzt, sieben von ihnen schwer.

Die Nachrichtenagentur AFP meldete unter Berufung auf die Polizei, der vermutlich radikalisierte Mann sei vor seiner Flucht von Soldaten verletzt worden. Wie schwer, ist unklar. Laut dem Sender France Info entkam er mit einem Taxi, das er gestohlen hatte. Etwa 350 Einsatzkräfte und mehrere Hubschrauber seien an der Fahndung beteiligt, auch die deutsche Polizei kontrolliert mehrere Grenzübergänge.

Die Polizei kontrolliert auch an der deutsch-französischen Grenze bei Kehl, Iffezheim, Breisach und Rheinau alle Fahrzeuge, die aus Straßburg herausfahren. - AFP

Sicherheitsakte „Fiche S“: Verdacht auf Radikalisierung

Die Polizei geht schnell von Terror aus, und obwohl Anti-Terror-Spezialisten die Ermittlungen übernommen haben will sich das französische Innenministerium nicht auf ein terroristisches Motiv des Täters festlegen. Eine solcher Hintergrund sei im Moment noch nicht sicher, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nuñez, am Mittwochmorgen dem Sender RTL. Der mutmaßliche Täter sei zwar polizeibekannt gewesen, allerdings bisher nicht im Zusammenhang mit Terrorismus.

Er sei mehrfach im Gefängnis gewesen und dort sei auch eine Radikalisierung festgestellt worden. Die Straßburger Polizeipräfektur erklärte, der Täter sei vom Inlandsgeheimdienst als Sicherheitsrisiko eingestuft gewesen.

Demnach gibt es eine eigene Akte: Über ihn sei ein sogenanntes „Fiche S“ geführt worden, hieß es. In dieser Kategorie werden rund 26.000 Personen gelistet, darunter auch gewaltbereite Islamisten. Diesen Angaben zufolge ist den Behörden der volle Name des Mannes bekannt.

Ob der Täter tatsächlich aus terroristischen Motiven handelte, ist allerdings noch unklar. Das Innenministerium in Paris wollte sich in dieser Frage noch nicht festlegen. - imago stock&people

Haftstrafen in Deutschland, Frankreich und Schweiz

Bei dem mutmaßlichen Angreifer von Straßburg handelt es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um einen französischen Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln. Nach Kenntnis der deutschen Justiz hat er bereits etliche Jahre im Gefängnis verbracht – in allen Fällen ging es um Einbrüche.

So verurteilte das Amtsgericht Singen den Mann Mitte 2016 zu zwei Jahren und drei Monaten Haft, weil er in eine Zahnarztpraxis in Mainz und eine Apotheke in Engen im Süden Baden-Württembergs eingebrochen war. Nach dem Verbüßen der Strafe wurde er im Jahr 2017 nach Frankreich abgeschoben, wie die dpa weiter erfuhr.

Wie aus dem entsprechenden Urteil, das der dpa vorliegt, außerdem hervorgeht, wurde er unter anderem schon 2008 in Frankreich und 2013 in der Schweiz jeweils wegen mehrerer Einbrüche zu Gefängnisstrafen verurteilt. Alle Taten hat er zugegeben.

Aufgewachsen in Straßburg, seit 2011 arbeitslos

Das Urteil des Amtsgerichts Singen liefert zudem einen kurzen Einblick in die private Vita des mutmaßlichen Täters. Er sei zusammen mit sechs Geschwistern im Elternhaus in Straßburg aufgewachsen, habe einen dem Hauptschulabschluss vergleichbaren Abschluss, aber keine Ausbildung gemacht.

Nach der Schule habe er bei der Gemeinde gearbeitet, seit 2011 sei er arbeitslos gewesen und nach eigener Aussage viel gereist. Schon vor seiner Verurteilung in Singen habe er insgesamt vier Jahre in Gefängnissen verbracht, heißt es im Urteil.

Der 29-Jährige wohnte laut dem Lokalblatt DNA im Stadtteil Koenigshoffen. Diesen Angaben zufolge wurde der Mann im Jahr 2011 zu einer zweijährigen Haftstrafe unter anderem wegen eines bewaffneten Überfalls verurteilt.

Er sollte am Dienstagmorgen verhaftet werden

Der junge Mann hätte einem Medienbericht zufolge eigentlich schon am Dienstagmorgen verhaftet werden sollen. Offenbar waren ihm die Ermittler bereits wegen anderer Delikte auf der Spur. Am Vormittag scheiterte eine geplante Festnahme, wie mehrere Medien berichteten. Wie France Info unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, trafen ihn die ausgesandten Ermittler nicht zu Hause an.

Bei den Ermittlungen gegen ihn soll es ursprünglich um schweren Raub gegangen sein. Dem 29-Jährigen wird in diesem Zusammenhang unter anderem auch versuchter Mord vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung Stunden vor den Schüssen sollen Granaten gefunden worden sein, wie France Info und die Zeitung „Le Parisien“ berichteten.

Weite Teile der Straßburger Innenstadt wurden von Dienstagabend an über Stunden abgeriegelt. Menschen wurden dazu aufgerufen, die Innenstadt in Richtung Norden zu verlassen und nicht in Richtung des südöstlich gelegenen Stadtteils Neudorf zu gehen. Dort war nach dem flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet worden. Die Polizei rief die Bürger dazu auf, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. (TT.com, dpa, APA)