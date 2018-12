Zweijährige in Köln getötet: Tatverdächtige Mutter in Psychiatrie

In einer städtischen Flüchtlingsunterkunft in Köln wurde vor zwei Tagen ein zweijähriges Mädchen tot aufgefunden. Laut Obduktion starb es an massiven Kopfverletzungen. Die Mutter ist nun in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.