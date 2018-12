Messerattacke bei Bogenmeile: U-Haft über Tatverdächtigen verlängert

Innsbruck – Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 21-jährigen Vorarlberger in der Nacht auf den 25. November in der Innsbrucker „Bogenmeile“ ist die Untersuchungshaft über den tatverdächtigen 24-jährigen Afghanen verlängert worden. Dies sagte Gerichts-Sprecher Andreas Stutter der APA. Die Entscheidung sei nicht rechtskräftig, der Verdächtige habe sich Bedenkzeit erbeten, ob er dagegen Beschwerde erhebt.

Der nächste Haftverhandlungstermin sei für den 14. Jänner vorgesehen, so der Sprecher. Der Afghane stritt bisher jeglichen Zusammenhang mit der Tat ab. Laut Staatsanwaltschaft ist auf Videoaufzeichnungen aber erkennbar, dass es sich bei dem Täter sehr wahrscheinlich um den 24-Jährigen handle.

Tat-Hintergründe vorerst unklar

Der Vorarlberger war durch einen einzigen Stich in den Hals getötet worden. Die genauen Hintergründe der Tat waren vorerst unklar.

Der 21-Jährige war am 24. November gemeinsam mit acht Bekannten mit einem Zug aus Vorarlberg gegen 22.00 Uhr in Innsbruck angekommen. Gegen 0.30 Uhr ging die Gruppe in ein Lokal in der Bogenmeile, welches sie rund 45 Minuten später wieder verließen. Danach wurde die Gruppe von einem Mann bis zur Kreuzung Ing. Etzel-Straße/Museumstraße verfolgt. Dort griff dieser laut Polizei vollkommen unvermittelt und überraschend den 21-Jährigen, der als letzter in der Gruppe ging, von hinten an.

Der Vorarlberger wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt sofort in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Dort erlag er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen.

Der Täter flüchtete unmittelbar nach der Attacke zu Fuß in Richtung Norden. Im Zuge einer Alarmfahndung nahm die Exekutive zwei Afghanen fest. Einer von ihnen, ein 20-Jähriger, wurde schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Über seinen 24-jährigen Landsmann wurde hingegen wegen dringenden Tatverdachts die Untersuchungshaft verhängt.

Dreitägige Polizeirazzia vergangenes Wochenende

Die Messerattacke wirkt indes auch am Tatort nach: Am vergangenen Wochenende führte die Polizei in der Bogenmeile eine umfangreiche Razzia durch. In drei aufeinanderfolgenden Nächten nahmen die Beamten Lokale, Gäste und vermeintlich dubiose Gestalten unter die Lupe. Laut Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler sei die tödliche Attacke durchaus mit ein Anlass für die Aktion gewesen: „Die aktuelle Dimension der Kontrollen ist auch dieser Gewalttat geschuldet.“ Er schränkt aber ein, dass das seit Anfang Dezember in der Bogenmeile geltende Waffenverbot schon vor dem Verbrechen in Planung war. Das gilt auch für die Kontrollen – nur eben nicht im aktuellen Ausmaß.

Kein Wunder also, dass die Einhaltung des Waffenverbots bei der dreitägigen Razzia auf der Prioritätenliste ganz oben stand. Ob dabei tatsächlich Messer, Pfeffersprays oder auch schwerere Geschütze beschlagnahmt wurden, und wenn ja, wie viele, fällt derzeit noch unter Kirchlers Amtsgeheimnis. Das Augenmerk der Beamten lag aber auch auf der Suchtmittel-Kriminalität und dem Jugendschutz. Die Lokale selbst bzw. die Einhaltung von Sperrstunden und der Gewerbeordung standen ebenfalls im Fokus. (TT.com/tom/APA)